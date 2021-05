Jürgens tõusis Itaalia noorteliigas suurima väravaküti tiitlit jagama

Roma asus kohtumist küll 38.minutil juhtima, kuid 64. minutiks oli seis juba 2:1 Interi kasuks. Roma suutis küll viigistada, ent seitse minutit enne mängu lõppu skooris oma endise koduklubi vastu Oliver Jürgens ja kirjutas Interi noortemeeskonnale tabelisse kolm punkti juurde.

18-aastase eestlase jaoks oli see värav käesoleval hooajal juba üheksas. Sama palju on Itaalia U-18 liigas väravaid löönud vaid Vincenzo Ferrara, kellega jagataksegi selles arvestuses esikohta. Liigatabelis kasvatas Inter aga edumaad, sest teisel kohal asub just Roma, kes on 14 kohtumisega kogunud 22 punkti. Ühe mängu rohkem pidanud Interil on kirjas 27 silma. Hooaja lõpuni jääb seitse vooru.