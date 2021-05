West Brom langes Inglismaa kõrgliigast välja

Albion läks mängule vastu teadmises, et lootuse Premier League'i püsima jääda säilitab vaid võit. Neli vooru enne hooaja lõppu jäädi 17. kohal asuvast Burnley meeskonnast kümne punkti kaugusele. Kaotus Arsenalile tähendab, et järgmisel hooajal peab West Brom mängima aste madalamal ehk Championshipis.

Väljalangemine kõrgliigast on juba pikemat aega selge olnud Sheffield Unitedi jaoks, kes on 35 mänguga kogunud vaid 17 punkti. Fulhamil on veel õhkõrn võimalus püsima jääda, kuid selle lootuse hoidmiseks tuleb Burnley vastu teenida vähemalt viigipunkt. Fulham on hetkel 27 punktiga 18. kohal, Burnley neist üks koht ja üheksa punkti eespool.