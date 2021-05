Real ei kasutanud konkurentide kingitust ära, tihe tiitliheitlus jätkub

Real skooris küll esimesena, kuid VAR tühistas Karim Benzema värava. Prantslasele söötnud Alvaro Odriozola oli napilt suluseisus. Esimese määrustepärase värava lõi hoopis Sevilla, kui 27. minutil sahistas Reali võrku Fernando. Teisel poolajal suutis Marco Asensio küll seisu viigistada, kuid esimesele väravale resultatiivse söödu andnud Ivan Rakitic viis Sevilla taas juhtima. Madridi meeskonnale päästis neljandal üleminutil viigipunkti Eden Hazard.

Kohtumist kahtlemata pingsalt jälginud konkurendid Barcelona ja Atletico Madrid võisid rõõmustada, kuid kolm vooru enne hooaja lõppu on La Ligas kõik veel lahtine. Tänu Reali viigile jäi Atletico 77 punktiga liiga liidriks, kuid vahe linnarivaaliga on vaid kaks punkti. Realiga samal pulgal on ka Barcelona, kelle kahjuks räägib kaotus konkurentidele omavaheliste mängude võrdluses. Võidu korral oleks võinud tiitliheitlusesse sekkuda ka Sevilla, kuid kuuepunktine kaotus Atleticole tundub juba ületamatu takistusena.