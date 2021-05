Mait Patrail pikendas Saksamaa tippklubiga lepingut

Pärast kaheksat hooaega TSV Hannover-Burgdorfi särgis ühines kaheksal aastal Eesti parimaks käsipalluriks valitud Patrail eelmisel suvel Rhein-Neckar Löweniga. Eestlase mänguaeg ja saadav vastutus on kahekordse Saksamaa meistri ridades hooaja vältel pidevalt kasvanud.

Patrail: sellises tippmeeskonnas tahaks kõik mängida

"Esimesed jutud klubiga sai peetud juba jaanuaris, kuid kuna peatreener Martin Schwalb lahkub Hamburgi, siis selgusetus treeneritoolil ja ka majanduslik seis venitasid läbirääkimisi. Aprilli jõudsime kahepoolselt rahuldavale kokkuleppele ja nii jätkan veel aasta Löwenis," selgitas 33-aastane Patrail pressiteate vahendusel.

"Ilija Abutovici ja Jesper Nielseni vigastuste järel on Maidust saanud meie meeskonna võtmemängija kaitses. Kuna Nielsen lahkub tiimist, kasvab tema roll veelgi," hindas Schwalb eestlase tähtsust klubi kodulehel. Suvel HSV Hamburgi tüürima siirduva peatreeneri asemel asub "lõvisid" juhtima senine abitreener Klaus Gärtner.

"Gärtner usaldab mind samuti ning viimasel ajal mängin peaaegu 60 minutit, seega kurta ei saa. Sellises tippmeeskonnas tahaks kõik mängida, nii et loomulikult on mul uue lepingu üle hea meel. Pere on samuti rahul, ehkki õieti pole veel Mannheimi sisse elanud, sest aasta on koroonaviiruse tõttu nii keeruline olnud," sõnas Patrail.

"Tänavune hooaeg jätkub veel pikalt ja kahe nädala pärast on ees kõrghetk, kui kodusaalis mängime Euroopa liiga Final Fouri. Kahju, et publik sel tähtsal hetkel meid toetama ei saa tulla. Aga küllap Bundesligas esiviisikus ikka lõpetame ja nii saame eurosarja ka uueks hooajaks," vaatas Patrail tuleviku suunas.

Eelmine nädal vigastustest räsitud Löwenil liiga hästi ei sujunud. Esmalt vannuti kodusaalis alla tulevasele eurosarja Final Fouri poolfinaalvastasele Berlini Füchsele 24:26 (16:14). Pühapäeval aga kaotati võõrsil TVB Stuttgartile 28:32 (11:15). Patrail viskas pühapäeval kaks väravat.

Jaanimaa leppis karikapronksiga, Grištšuk liigafinaali ei saanud

Saksamaa kolmandas liigas sai võimsa teise poolaja toel järjekordse võidu 1. VfL Potsdam. Võõrsil alistati MTV Braunschweig 31:16 (11:10) ja kindlustati pääs veerandfinaali. Kõik kuus karistusviset realiseerinud Karl Roosna viskas võitjate kasuks seitse väravat.

Venemaal selgitati tänavune meeste karikavõitja. Dener Jaanimaa viskas poolfinaalis kolm väravat ja andis kolm resultatiivset söötu, kuid HC CSKA Moskva andis käest viieväravalise edu ning jäi kohalikule valitsejale HC Tšehhovskije medvedi valusalt alla tulemusega 29:30 (15:12). Pronksimängus alistas CSKA aga Peterburi Lesgaft-Neva 27:25 (16:12).

Tšehhimaa kõrgliiga poolfinaalis võitlesid Martin Grištšuk ja Praha HC Dukla välja 0:2 kaotusseisust ja viigistasid kolmapäeval 32:25 (15:11) võiduga Plzeni Talent tymi üle seeria, ent kaotasid pühapäeval otsustava kohtumise 31:34 (15:17). Grištšuk oli eelmise nädala mängudes täpne vastavalt kahel ja ühel puhul.

Rumeenia meistrisarjas jäi Martin Johannson väravata ning Bukaresti Steaua pidi vastu võtma 23:25 (12:10) kaotuse CSM Focsanilt. Kaks vooru enne hooaja lõppu hoiab Steaua liigatabelis kaheksandat kohta, ent saab veel koha võrra tõusta või langeda.

Prantsusmaa esiliigas minetasid Jürgen Rooba ja Nice'i Cavigal Handball võimaluse jõuda kõrgliiga üleminekumängudele. Eelmisel nädalal jäädi esmalt 28:29 (14:17) alla Sarrebourg Moselle Sud HB-le ja tehti siis 27:27 (15:11) viik Grand Besancon DHB-ga. Rooba viskas neis mängudes vastavalt neli ja kolm väravat.