Mehhiko poksitäht ühendas ligi 75 000 pealtvaataja ees meistrivööd

Alvarez tabas keskkaalu ja poolraskekaalu ühendava kategooria tiitlimatši kaheksanda raundi lõpus Saundersit võimsa lõuahaagiga, mille järel paistetas briti silm üles ja teda ei lubatud üheksandaks raundiks tagasi ringi.

"Ma arvan, et ma murdsin ta põsesarna," tõdes Alvarez pärast 73 200 pealtvaataja ees toimunud matši. Nähtavate valude käes vaevelnud britt viidigi õhtu lõpetuseks haiglasse.

30-aastase Alvareze käes on nüüd WBA, WBC ja WBO meistrivööd, järgmisena tahab mehhiklane ringis kohtuda ameeriklase Caleb Plantiga, et enda nimele saada ka IBF-i vöö.

Alvareze saldoks on nüüd 56-1-2, 38 võitu on tulnud nokaudiga. 31-aastase Saundersi jaoks oli laupäevane esimeseks kaotuseks 31 matšis.

