Westbrook kordas Robertsoni legendaarset rekordit

Westbrook viskas võidumängus 33 punkti, võttis 19 lauapalli ja andis 15 resultatiivset söötu. Washingtoni võidule vedanud Westbrooki jaoks oli see tema hooaja 35. kolmikduubel, viimasest 32 mängust on neid kirjas 25.

▪️ NBA-record tying 181st triple-double ▪️ Go-ahead free throws ▪️ Game-clinching rejection in OT Russell Westbrook (33p, 19r, 15a) ties Oscar Robertson's triple-double record and secures the @WashWizards win late! pic.twitter.com/8Mu6VchqKM

1974. aastal 40-aastaselt karjääri lõpetanud Oscar Robertsoni rekord püsis puutumatuna lausa 47 aastat ning tundus toona sama ületamatu, kui Usain Bolti 100 meetri maailmarekord praegu. Westbrook on hetkel ka ainus tegevmängija, kel NBA-s üle saja kolmikduubli. LeBron James on kirja saanud 99 kolmikduublit.

Lisaks Westbrookile tegi möödunud ööl surepärase mängu ka tema meeskonnakaaslane Bradley Beal, kes viskas Washingtoni kasuks 50 punkti. Liiga suurim korvikütt Steph Curry vastas 49 punktiga, tõstes oma keskmise skoori juba 31,5 punkti peale mängu kohta.

The best buckets from Steph Curry (49 PTS) and Bradley Beal (50 PTS) tonight as their scoring title race continued! pic.twitter.com/4omZuOiRyb