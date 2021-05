Atletico väravateta viik Barcelonaga avas Reali jaoks ukse

Kuigi Barcelona valdas külalistena 59 protsenti mänguajast palli, ei suudetud kasutada ära ühtegi väravavõimalust ning kohtumine Hispaania jalgpallihiidude vahel päädis väravavahtide tubli töö tõttu väravateta viigiga.

Hispaania kõrgliigas on Meistrite liiga koha kindlustanud neli tiimi ning neist viimane, Sevilla, hoiab liigatabelis 70 punktiga neljandat kohta. Kolmandal kohal on Madridi Real 74 punktiga, kel avanes Barcelona ja Atletico viigiga võimalus pühapäeval võiduga Sevilla üle liidripositsioon haarata. Kuigi Atletico on kolme punktiga Realist ees, on omavaheliste kohtumiste eelis Realil. Barcelona on 75 punktiga teisel kohal.

Barcelona kapten Gerard Pique ütles pärast mängu, et tiim näeb Hispaania kõrgliigat täiesti lahtisena. "Oleme endiselt konkurentsis. La Liga on täiesti lahtine, kolm [järele jäänud] mängu on palju, isegi kui see ei ole enam meie kätes," ütles Pique. "Kui võidame kõik kolm alles jäänud mängu, siis arvan, et võidame ka liiga. Me võitleme lõpuni, isegi kui me ei ole teinud kõike, mis vaja."

Viigini jõudsid laupäeval ka Alaves ja Levante, kelle kohtumine lõppes seisul 2:2.