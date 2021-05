Henri Järvelaidi koduklubi langes viimaseks

Kohtumise kõik kolm väravat löödi teisel poolajal. Järvelaid jälgis mängu varupingilt. Neli vooru enne hooaja lõppu jääb Vendsyssel püsimajäämiskohast kolme punkti kaugusele, vahendab Soccernet.ee.

Mihkel Ainsalu puudus kohtumisest, milles tema tööandja Helsingör kaotas liigaliider Viborgile 0:3. Helsingör hoiab neljandat positsiooni.

Talvel Helsingöriga liitunud Ainsalu on seni teeninud Taani esiliigas viie vahetusest sekkumisega kokku 60 mänguminutit. Järvelaid on käinud sel hooajal väljakul 18 liigamatšis, neist pooltes on ta mahtunud põhikoosseisu.