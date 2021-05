Maailma neljas reket loobub treenerist isa teenetest

Ameeriklanna teatas reedel sotsiaalmeedia vahendusel, et otsus treenerit vahetada oli keeruline, sest karjääris on isa abiga läbi elatud ning edu nähtud palju, sealhulgas ka võit Austraalia lahtistel eelmisel aastal.

"Ma olen igavesti tänulik oma isa ohverduse ja panuse eest, et toimetada mind siia, kus ma olen. Ma olen põnevil, et näha, mida tulevik mulle toob ja ootan uue tehnilise tiimi kokkupanekut järgmistel nädalatel," ütles Kenin.

Kenin on kaotanud viimased kolm mängu, viimati aprillis Eesti esireket Anett Kontaveidile. Kenini Austraalia lahtiste tiitlikaitsmine veebruaris jäi samuti lühikeseks, sest turniiri teises ringis lülitas ameeriklanna konkurentsist Kaia Kanepi. Pärast kaotust Kanepile käis Kenin ka pimesooleoperatsioonil.