Johaugil ei õnnestunud olümpianormi täita

Johaug läbis Oslos Bisletti staadionil peetud võistlusel distantsi ajaga 31.32,88 ehk pea kaheksa sekundit kiiremini, kui tema eelmisel aastal püstitatud senine tippmark 31.40,67.

Ligemale kaheksa sekundit jäi aga Tokyo normist vajaka. "Hoolimata sellest, kas ma oleksin normi täitnud või mitte, poleks ma Tokyosse sõitnud," lausus Johaug jooksu järel Norra avaõiguslikule ringhäälingule NRK.

"Minu eesmärk on järgmisel talvel Pekingi olümpia. Ma olen siin selleks, et saada motivatsiooni ja treenida mitmekülgsemalt," lisas ta. "Ennekõige oli see lihtsalt uskumatult lõbus, kui kuulsin aprilli keskel, et Bislettil joostakse 10 000 meetrit ja tahtsin väga kaasa lüüa."

Võistluse võitis hiljuti suurepärast maanteejooksutulemust näidanud Karoline Bjerkeli Grövdal ajaga 30.50,84, mis tähistas samuti norralanna isiklikku rekordit ja ületas suurelt ka Tokyo normatiivi.