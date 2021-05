Luka Doncic saavutas NBA-s uue tähise

23 minutit mänginud Doncic viskas 24 punkti ja neist 5000. punkt oli seitsmes. Sellega jõudis sloveen sihtmärgini 22 aasta ja 67 päeva vanuselt. Nooremalt on 5000 punktini küündinud vaid LeBron James, Kevin Durant ja Carmelo Anthony.

Tim Hardaway juunior viskas 20 punkti ja Dallas võitis viimasest 12 mängust üheksanda. Josh Richardsoni arvele jäi Dallase paremuselt kolmanda mehena 18 silma.

Cleveland on aga kaotanud NBA-s üheksa kohtumist järjest. See seeria on võimalik lõpetada pühapäeval, kui mängitakse Dallasega veel korra.