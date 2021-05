Tallinna peatreener play-off'ide ärajäämisest: ju Servitil oli hinges kartus

Käsipalli Eesti meistriliigas lõpetas HC Tallinn liider Põlva Serviti 21-mängulise võiduseeria, viigistades kodusaalis 30:30 (17:15). Käsipalliliidu otsusest tulenevalt play-off'e tänavu ei peeta ning Tallinna peatreener Risto Lepp tunnistab, et on ühes meeskonnaga otsuses äärmiselt pettunud.

"Oleme kõik väga löödud, et play-off'e sel hooajal ei toimu. Me väga ootasime seda. Saame aru, et Põlva Serviti võitles endale kulla välja. Neid ei saa väheses ambitsioonikuses süüdistada. Nad soovivad alati võita, aga nad tegid seda kahjuks vahendeid valimata," rääkis Lepp mängu järgses intervjuus ERR-ile.

"Saan aru, miks nad seda tegid, aga Eestis on veel kolm võistkonda, kes soovisid play-off'is mängida. Ju siis neil oli hinges kartus, et finaal võib kuidagi teistmoodi minna. Me kõik soovisime mängida, Eestis on play-off kõige tähtsam, kuid kahjuks läks see hooaeg teistmoodi."

Lepp rõhutab, et väljalangemismängudes on õhustik teistsugune, mistõttu ei pruugi põhihooaja parim seda olla play-off'ides.

"Põhihooaja põhjal oli Põlva Serviti Eesti kõige parem võistkond - tublid! Eurosarjas jõudsid kaugele ja Balti liigas võtsid pronksi ära, aga sellegipoolest on Eesti süsteem on selline, et pärast põhiturniiri mängitakse play-off ja seal ei pruugi põhiturniiri võitja kõige värskem olla."

"Pean ka natuke Eesti käsipalliliidu juhtkonna südametunnistusele koputama. Tulime ise Põlva Servitile vastu, neil olid euromängud; tulime vastu koondisele, tegime kümnepäevase pausi. Teistel pallimängualadel Eestis ja mujal mängitakse medalimänge edasi ning ääretult kurb on see hooaeg niimoodi lõpetada," lisas Lepp.