NHL-i tiim sai liigaametniku kritiseerimise eest lopsaka trahvi

Rangersi postitus tulenes meeskonna esmaspäevaöisest kohtumisest Washington Capitalsi vastu. Capitalsi mängija Tom Wilson lõi rusikaga pikali olevat Rangersi Pavel Butšnevitši ning vigastas venelast. Wilson, kes on ka varasemalt füüsilise vägivalla reegleid rikkunud, sai küll trahvi, aga jäi ilma lisakaristuseta.

Rangers postitas teisipäeval sotsiaalmeediasse avalduse, kus nõuti liiga mängijaohutuse osakonna juhi George Parrose sisulist vallandamist.

NHL otsustas tiimi väljaütlemise eest 250 000 dollari suuruse trahviga karistada ning liigavolinik Gary Bettmann ütles: "Avalikke kommentaare nagu Rangersi oma, mis on isiklik ning liigaametnikku alandav, ei ole sallitav. Kuigi me ei oota, et meie klubid nõustuvad iga otsusega, mille mängijaohutusosakond teeb, oli Rangersi erimeelsuste väljendamine vastuvõetamatu."

Kahe tiimi vahelised emotsioonid paistsid selgelt välja kolmapäevaöises kohtumises, kus mängu alustuseks toimus jää peal kolm eraldi kaklust. Esimesel perioodil kandsid kakluste eest karistust 12 erinevat mängijat. Rangers võitis lõpuks 4:2 võidu Capitalsi üle.

The Rangers and Caps got into a line brawl right off the opening draw.pic.twitter.com/W46ElBcdjs