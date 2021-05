Taavet Leppik lahkub Pärnust Tartusse

2011. aastal koolipoisina Pärnu meeskonnaga liitunud 27-aastane Leppik kujunes viimastel hooaegadel võistkonna võtmemängijaks, kelle vormist sõltus paljuski ka klubi esitus, vahendab Võrkpall24.ee.

Hea üldmängu poolest tuntud Leppik on käinud küll korra Eesti koondise laagris, ent rahvusmeeskonnas on vähemalt seni jäänud tal läbilöök tegemata.

Leppiku täiendus on järjekordne märk sellest, et värske Eesti meistri Bigbanki peatreener Alar Rikberg plaanib ka uueks hooajaks panna kokku meeskonna, kus mängivad vaid kohalikud mehed.

Lisaks Leppikule on teada, et meeskonnaga liituvad veel Eesti koondislased Martti Juhkami ja Valentin Kordas. Klubi tänavustest mängijatest on meeskonnas jätkamas mängimist aga nii Albert Hurt, Alex Saaremaa, Ronald Järv kui ka Kevin Soo.

Mitme põhimehe, muuhulgas Kert Toobali ja Rait Rikbergiga, läbirääkimised veel käivad.

