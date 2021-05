Saksa jalgpalliklubi lasi endise koondislase rassistliku sõnumi eest lahti

Aogo on ise samuti endine Saksa koondislane, kes praegu töötab Sky's. Aogo posititas teisipäeval sotsiaalmeediasse pildi sõnumist, mille oli Lehmann talle enne õhtust Meistrite liiga kohtumist saatnud.

Sõnumis viitab Lehmann, et Aogo on oma töö saanud kvootide tõttu, sest mees on mustanahaline. Endine Saksa esinduskoondise väravavaht vabandas Aogo ees ning ütles, et Aogo on oma asjatundlikkusega kvooti täiendanud.

See ei peatanud Herthat aga Lehmannit oma kohustustest vabastamast ning tiimi president Werner Gegenbauer ütles, et "sellised väljaütlemised ei ole mingil moel Hertha tiimi esindavad."

Lehmann mängis viis hooaega Arsenali eest ning oli eelnevalt ka Schalke, Dortmundi Borussia ning AC Milani väravavaht. Puurivaht valiti ka kahel korral UEFA poolt aasta parimaks väravavahiks.