Jahmatava õnnetuse üle elanud Grosjean istub uuesti F1 autosse

Eelmisel hooajal Haasi võistkonnas kihutanud Grosjean põrutas Bahreini etapi avaringil metallbarjääridesse, tema auto läks pooleks ja süttis tulemöllu.

Kuigi visuaalselt oli tegemist kohutava õnnetusega, pääses prantslane suhteliselt kergelt. Tules said põletada vaid tema käed ja ta lahkus masinast omal jalal.

Eelmise hooaja kahel viimasel etapil Grosjean siiski kaasa ei teinud, kuid Mercedese pealik Toto Wolff esitas prantslasele kutse taastudes nende masinasse istuda.

Nüüd saabki Grosjean võimaluse juuni lõpus kodusel Prantsusmaa GP-l. Kõigepealt teeb ta Lewis Hamiltonile 2019. aasta MM-tiitli toonud masinaga enne 27. juuni etappi demonstratsiooniringid ja tegeleb samas kohas kaks päeva hiljem testitööga.

"Ma olen põnevil, et saan hüpata tagasi F1 autosse. Maailmameistritiitli võitnud Mercedesega sõitmine on unikaalne kogemus," kommenteeris 35-aastane prantslane.

"Esimest korda kuulsin võimalusest Mercedesega sõita Bahreinis haiglavoodis, kui Toto rääkis meediaga ja edastas kutse. See uudis rõõmustas mind väga."

Wolffi sõnul on Mercedes väga rahul, et saab Grosjeanile selle võimaluse pakkuda. "Me ei soovinud, et õnnetus jääks tema viimaseks hetkeks F1 autos," lausus austerlane.

"Ma tunnen Romaini alates tema vormel-3 päevadest, kui ta tuli meistriks. Ta on nautinud pikka ja edukat F1 karjääri ja me tahtsime, et tema viimased mälestused oleksid maailmameistri auto roolist."

Grosjean sõitis aastatel 2009-2020 kokku 11 hooaega, alustades Renault'st, jätkates Lotuses ja viimased viis hooaega Haasi võistkonnas. 179 stardi juures tuli ka kümme kohta pjedestaalil, küll mitte ühtki selle kõrgeimal astmel.

Tänavuseks hooajaks siirdus Grosjean Põhja-Ameerikasse IndyCari sarja, kus ta teeb Chip Ganassi võistkonnas kaasa ringraja- ja tänavasõidu etapid, kuid väldib ameeriklastele omaseid ovaale.