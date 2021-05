TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Kalju ja Flora

Täna kell 19.20 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga kohtumiselt Nõmme Kalju FC - Tallinna FC Flora. Ülekannet kommenteerib Alvar Tiisler, stuudios on Aet Süvari.

Kalju ja Flora lähevad sel aastal vastamisi esmakordselt: mullu peetud neljast kohtumisest võitis Flora kolm ja üks mäng jäi viiki. Kahes eelmises mängus pole Kalju suutnud väravat lüüa.

Flora on tänavust hooaega alustanud kindlamalt, sest neil on kirjas kolm võitu ja kaks viiki. Ainus negatiivne üllatus on kahe nädala tagune 3:3 viik Viljandi JK Tulevikuga. Järgnevalt viigistati ka suurrivaal Tallinna FCI Levadiaga 0:0.

Kalju hooaeg on kulgenud raskelt: kaheksast mängust on võidetud neli ja kaotatud samuti neli. Samas kaks viimast kohtumist on läinud hästi: kodus alistati Tartu JK Tammeka 4:1 ja võõrsil Tulevik 3:1.

Kalju abitreener Marko Kristal: "Keskendume väljakul enda tegemisele ning eesmärgiks on meil alati olenemata vastasest kolm punkti."

Kalju mängija Mikk Reintam: "Meeskondlik mäng ning mänguplaanist kinnipidamine on võtmeks iga vastase alistamiseks. Tuleb võitluslik mäng."

Flora väravavahtide treener Aiko Orgla: "Nõmme Kaljul oli ehk raske hooaja algus, aga nüüd näib, et nad on oma rütmi leidnud. Tuleb kindlasti raske ja võitluslik andmine. Nii nagu mängud Kaljuga alati on olnud."

Flora mängija Kristo Hussar: "Tõotab tulla kõva lahing. Tahame kolm punkti koju tuua."