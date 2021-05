Tammemaa edukast hooajast Poolas: sealne mäng on väga tehniline

Kui otsida lõppenud hooaja parimat Eesti klubivõrkpallurit, siis tuleb Timo Tammemaad igal juhul pidada väga tugevaks kandidaadiks. Poola liiga, kus Tammemaa mängib, kuulub Euroopa kolme-nelja tugevama hulka. Koduklubis Rzeszowi Asseco Resovias kandis Tammemaa põhitegija vastutust. Meistrivõistlused lõpetati viienda kohaga.

Eestlane pikendas tööandjaga lepingut ja ütleb, et otsus Rzeszowis jätkata oli tema jaoks küllaltki lihtne.

"Ma arvan, et esmajärgus minu jaoks on juba hea väljakutse. Iga mäng on absoluutselt kogu aeg tippseltskonna vastu ja see on arendav ja iga hooaeg on niikuinii erineva näoga erinevad karakterid on ümber ja vajad harjumist. Huvitav," lausus Tammemaa ERR-ile.

Mart Naaber veetis hooaja Hispaania meistrisarja klubis Teruel. Hooaeg algas superkarikavõiduga, meistrivõistlustel aga finaali ei pääsetud. Kui üldiselt on lennukitega lendamine koroona tõttu keeruliseks osutunud, siis seni Eestis ja Soomes mänginud Naaber meenutab Lõuna-Euroopas veedetud ajale mõeldes just pikki sõite.

"Reiside suhtes on ikka sihukesed pikad reisid. Lendad päris palju. Aga muidu kõik oli suurepärane. Mulle täitsa meeldis seal. Sisekliima oli tegelikult üpris hea," hindas Naaber.

Tippvõrkpallis, nagu igal spordialal, loevad nüansid. Enne Poolat Prantsusmaal mänginud Tammemaa oskab seda hästi ilmestada.

"Poola on väga tehniline. Väga raske on palli maha lüüa, sest blokk-kaitse on nii tugev. Pluss muidugi väga suur vahe on pallil. Prantsusmaal mängitakse Moltoniga ja Poolas Mikasaga. See on ka kindlasti väga suur erinevus," lisas Tammemaa.

Temporündaja koha eest seisab Tammemaa ja Naaber Eesti koondises ees tõsine võitlus veel nelja konkurendiga.