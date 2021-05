Naiste jääkoondise peatreener: meil on väga hea naiskond

Eesti naiste jäähokikoondise laagrisse kutsuti üle 30 mängija, keda Tondiraba areenil juhendas lätlanna Inguna Lukaševica. Koondist treenis ta esmakordselt mullu augustis ja jälgis talv läbi interneti vahendusel naiste esitusi Eesti meistriliigas.

"Võrreldes esimesi kogunemisi selle laagriga ja video vahendusel nähtut, siis võin öelda, et meil on väga hea naiskond. Väga palju häid mängijaid, kuid neil on

vaja õppida veidi hokipärast mõtlemist. Kui sul on mängijad ja nad ei mõista

kõik üksteist, siis on keeruline mängida. On vaja üksteisega kokku mängida,

on vaja mõista, kuidas on vaja liikuda, siis võime midagi head teha. Ütleksin, et materjal on hea," rääkis Lukaševica ERR-ile.

Meistriliiga mängud olid tänavu Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Kohtla-Järvel. Et Kohtla-Järve Everest ja Tallinna Grizzlyzs panid pandeemia ajal seljad kokku, siis mängis liigas neli naiskonda.

"Minu sisetunnetus ütleb, et järgmine hooaeg on Eesti meistriliigas naiskondi rohkem. Teadaolevalt on siin kogunemas klubid, kes koguvad julgust, et meistriliigasse tulla. See hooaeg olid ju kaks klubi ühendatud tänu pandeemiale, et olla kaitstud, et igale mängule jaguks mängijaid. Ma usun, et olukord saab järgmine hooaeg naiste meistriliigas olema põnev," kommenteeris koondise mänedžer Katrin Talvak.

Rahvuskoondise tase sõltub peatreener Inguna Lukaševica sõnul suuresti just klubide juures tehtavast tööst.

"Klubidel on vaja rohkem tööd teha, sest ilma tööta klubides, pole kunagi head koondist. Hoki algab kodusest suhtumisest ja mõtlemisest ja sellest, mida nad toovad koondisse. Mina suudan siis juba kunstnikuna koos oma kolleegidega sellest midagi teha. Tegin seetõttu juba ettepaneku, et hakkan tihedamalt Eestit

külastama ja võistkondade treeningutel osalema, et oleks neile võimalik rohkem teadmisi anda," lisas Lukaševica.

Sügisel loodab naiste jäähokikoondis mängida Balti liigas ja järgmisel aastal pandeemia tõttu edasi lükkunud MM-valiksarjas.