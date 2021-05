Algas registreerimine jalgpalli suvelaagritesse

Suvelaagrite eesmärgiks on tuua rohkem noori spordi ja jalgpalli juurde, tugevdades samal ajal ka laste tervist ning arendada nende kehalisi ja vaimseid võimeid. Võit ja võidu saavutamine tähtsust ei oma. Kõikides laagrites on juhendajateks EJL-i poolt valitud ning koolitatud noortetreenerid, kelle eesmärgiks on tagada kvaliteetse treeningu ühildamine laste mängulõbuga.

Laagritesse on oodatud osalema 2009.-2014. aastal sündinud poisid ja tüdrukud, mõnedes laagrites on poiste sünniaastateks 2010-2014. Eelnev jalgpalli mängimise kogemus ei ole laagris osalemiseks vajalik. Osavõtutasu on 90 eurot ning hinna sisse kuuluvad lühikeste varrukatega ning mängija eesnimega särk, lühikesed püksid ja kedrad firmalt Nike, joogipudel, puuviljad, soe lõunasöök (v.a viimasel päeval).

Kui lapsevanem soovib lapse registreerida lisaks juunile ka augusti laagrisse, siis teine laager maksab 73 eurot ja augusti laagrisse registreerimisel tuleb sellisel juhul kasutada juuni laagri kinnituskirjas olevat sooduslinki.

Laagrite toimumine ja osalejate arv sõltub kehtivatest piirangutest. Juunis toimuvates laagrites on maksimaalne osalejate arv 30. Juhul kui laagrisse on 30. mai seisuga registreeritud vähem kui 20 last, siis laagrit ei toimu ja osavõtutasu tagastatakse 100% ulatuses. Juhul kui riigis kehtivate piirangute tõttu määratakse rühma maksimaalseks suuruseks 20 osalejat, siis juunis laagrit ei toimu ja osavõtutasu tagastatakse 50% ulatuses (koos riietusega).

Rohkem infot toimumise tingimuste, laagrikohtade ja registreerimise kohta leiab jalgpalliliidu kodulehelt. Laagritesse saab registreerida siit.