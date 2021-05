Selgusid "Võrguplatsid korda!" kampaania rahvahääletuse võitjad

Eesti Võrkpalli liit teatas teisipäeval, et rahvahääletus uute võrkpalliväljakute kohta on kinni läinud ning on selgunud neli kõige populaarsemat asukohta. Rahvahääletuse tulemusel ehitatakse volleplatsid Viljandi Jakobsoni Kooli juurde (1836 häält), Nasva külla Saaremaal (775), Kabli külla Pärnumaal (723) ja Saulepi külla Pärnumaal (721).

Eelnevalt oli kuueliikmeline žürii omalt poolt valinud välja kuus võitjat, kelleks osutusid Rasina küla Põlvas, Verevi rand Elvas, Roela alevik Vinni vallas, Sihva küla Otepääl, Abruka küla Saaremaal ning Viimsi vald.

Žüriisse kuulusid Oma Ehitaja AS juhatuse liige Kaido Fridolin, Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur, liidu tegevjuht Helen Veermäe, rannavõrkpallitreener Rivo Vesik ning meeste võrkpallikoondise kapten Kert Toobal.