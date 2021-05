Robert Täht tüütust traumast: nii on raske sporti teha

Kui eelmisel suvel pidi peatreener Cedric Enard töötama koondisega, millest mitmed põhitegijad üldse kõrvale jäid, siis koduse EM-i aastal on tal vähemalt esimesel vaatlusel oluliselt sügavam meeskond.

"Kui hooaja käigus meestega suve plaanidest rääkisin, siis tundsin kõigi poolt suurt motivatsiooni," lausus Enard ETV-le. "See on tõesti positiivne. Alustame 22 mängijaga."

Ideaalses seisus meeskond siiski pole. Koondisesuve esimesest poolest jäävad eemale Oliver Orav, Martti Juhkami ja Andrus Raadik.

Eeldatav rünnakuliider Robert Täht jättis selja taha keerulise hooaja, mille käigus ta lausa kahel korral kõhulihast vigastas. Nurgaründaja polegi praegu terve ning harjutab esialgu individuaalse kava järgi.

Olulised on Euroopa meistrivõistlused. See, kas Täht mais ja juunis peetavas Kuldliigas väljakule tuleb, on praegu lahtine. "See, et kaks korda sama asi - see teeb selle eriti sihukeseks ebameeldivaks. Eks ta on ka hirmutav," lausus Täht.

"Nii on raske sporti teha, kui saad vigastada, saad tippvormi juba, ja siis juhtub sama asi uuesti. Positiivne on see, et peatreener ei forsseeri midagi ja nad arvestavad selle võimalusega, et ma ei mängi Kuldliiga finaalturniiril absoluutselt."

Õnneks on koondises mängijaid, kes just vahepealse aastaga tõsisemalt esile kerkinud. Üks kandidaat nurgaründaja positsioonile on Saksamaal Königs Wusterhauser Netzhoppersis eduka hooaja teinud Karli Allik.

24-aastane Allik jõudis Saksamaa karikavõistlustel finaali. Ehk suudab ta võrkpallipublikut üllatada ka koondises.

"Ma oleksin võinud rahaliselt parema lepingu saada ka Eestis. Võtsin sihukese rahalise sammu tagasi, aga ma arvan, et ma tegin seal arenguhüppe ja selle poolest on mul siis nüüd juba järgmiseks hooajaks leping soolas, mida ma siis kahjuks praegu avalikustada veel ei tohi," lausus Allik.

Kuldliigas on Eesti alagrupivastased Läti, Belgia ja Hispaania. Esimene turniir toimub mai lõpus Tartus.