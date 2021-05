Eesti BMX krossiratturid võitsid hooaja avaetapilt kuus karikat

Sten Tristan Raid (B13, TÜASK) saavutas teise ja seitsmenda koha, Ruudi Lumiste (B12, TÜASK) neljanda ja Remo Paur (B7, TÜASK) kolmanda koha.

Eelmisel aastal jäi võistlushooaeg Euroopas koroonapandeemia tõttu ära ning ka sel aastal on Euroopa kalendris toimuma pidanud võistlusi järjest edasi lükatud. Sõitjad ise olid õnnelikud, et said taas võistelda ja jäid võistluse tulemustega rahule.

Sten Tristan Raid, kes saavutas laupäeval toimunud esimesel etapil rootslase Jesper Walbergi järel teise koha, kommenteeris järgnevalt: "finaalis kõik justkui õnnestus, võidu noppinud Wahlberg on väga heas vormis ning oligi minust selles sõidus lihtsalt kiirem. Pühapäevase etapi finaal kahjuks ebaõnnestus. Viga väravas ning teise ratturiga kokku sõites kaotasin nii palju hoogu, et ma lihtsalt jäin teistest maha. Püüdsin oma positsiooni lõpuni parandada, aga kahjuks see ei õnnestunud."

"Jäin rahule, et sain finaalis sõita, kuid tegelikult olid ootused veidi kõrgemad, oleksin tahtnud saada pjedestaalile. Pühapäevasel sõidul lõppes minu võistlus poolfinaaliga. Raja viimases kurvis olin kolmandal kohal, tahtsin oma positsiooni parandada, aga see lõppes hoopis kukkumisega," kommenteeris esimesel päeval neljanda koha saanud Ruudi Lumiste.

Kõige noorematest oli võistlemas Remo Paur, kes sai teisel võistluspäeval kolmanda koha.