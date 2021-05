ManU ja Liverpooli mäng lükati staadionil protestinud fännide tõttu edasi

Vihased Manchester Unitedi fännid hakkasid võistkonna kodustaadioni juurde kogunema lõunal ja peatselt tungiti mööda staadioni sissepääsu ees olnud barjääridest. Mõned inimesed ronisid ka Old Traffordi väravapostide otsa, enne kui nad staadionilt välja aeti.

Kohtumise uut algusaega ei ole välja kuulutatud, kuigi mäng loodetakse siiski täna ära pidada.

Unitedi omanike Joel ja Avram Glazeri vastane liikumine on hoogustunud pärast aprillis välja kuulutatud ja lõpuks tallele pandud jalgpalli Superliigat, mille üheks liikmeks pidi saama ka ManU.

Võistkonna peatreener Ole Gunnar Solskjaer kinnitas enne mängu, et toetab fännide õigust protestida, kuid toonitas, et seda peaks tegema rahulikult. "On tähtis, et fänne võetaks kuulda ja et nende ja klubi vaheline kommunikatsioon oleks parem," sõnas norralane.

One of the protesters outside Manchester United stadium Old Trafford says the protest "isn't just about the European Super League", adding that the Glazer family, which has controlled the club since 2005, "need to go".



