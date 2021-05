VAATA OTSE | Eesti käsipallikoondis kaotas Saksamaale poolaja 7 punktiga

Avakohtumise Tallinnas kaotas rahvusmeeskond tulemusega 23:35. "Saksamaa on üks maailma parimaid käsipalliriike ja kõik mängijad on seal väga väga head," kirjeldas Karl Toom vastast. "Sakslastel peab olema kehv päev, et meil võimalus oleks. Peame olema kui üks tiim ja suutma mängida rohkem kokku, kui tegime seda kolmapäeval Austria vastu."

Eesti hoiab teises alagrupis kahe punktiga neljandat ehk viimast kohta. Esikohal oleval Saksamaal on kümme silma. Teisel kohal on Bosnia ja Hertsegoviina (4) ja kolmandal Austria (4). Selleks, et Eesti EM-finaalturniirile pääseks, oleks Saksamaa üle vaja kindlasti võita.