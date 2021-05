Uibo ja Õiglane parandasid USA-s hooaja parimaid tulemusi

Kuulitõukes mõõdeti Janek Õiglase tulemuseks 14.79 meetrit, mis on eestlase selle hooaja parim tulemus. Õiglase isiklik kuulitõuke rekord on 15.38. Maicel Uibo sai kirja 14.31 meetrit. Nende tulemustega pälviti vastavalt kuues ja seitsmes koht. Võistluse võitis 19.18 meetriga Jonathan Tharaldsen.

Uibo osales veel ka 110 m tõkkejooksus, kus võitis oma eeljooksu ajaga 14,94. See on tema selle hooaja parim tulemus. Uibo isiklik rekord on kaks aastat tagasi Dohas välja joostud 14,43. Kahe jooksu kokkuvõttes sai eestlane seitsmenda koha. Võistluse võitis ajaga 13,58 Devon Brooks.