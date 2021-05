VAATA OTSE | Tartu Tammeka võõrustab Tallinna FCI Levadiat

Mullu kohtusid meeskonnad omavahel kolm korda. Kahes mängus lepiti viiki, viimase võitis Levadia 3:2.

Tänavusel hooajal on Levadia võitnud seitsmest kohtumisest viis. Korra on lepitud viigipunktiga ning korra kaotusega. 16 punktiga hoitakse Paide Linnameeskonna järel liigatabelis teist kohta. Tartu Tammeka on võitnud viiest kohtumisest kaks, kaks kaotanud ja ühe mänginud viiki. Seitse punkti annab hetkel seitsmenda koha.