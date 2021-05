Ojamets jäi esimese aastaga Audentese Spordigümnaasiumis rahule

Kolmel viimasel aastal Eesti parimaks võrkpallitreeneriks valitud Andrei Ojamets tegutseb esmakordselt juhendana koolisüsteemis. Tema debüüthooaega Audentese Spordigümnaasium/Noortekoondis neidude võistkonnaga jäi kroonima Eesti karikavõistluste hõbe.

"Iseenesest väga huvitavad õpilased, kellega oli väga huvitav aasta kokkuvõttes," rääkis Ojamets intervjuus ERR-ile. "Kuigi väga keeruline ja seda muidugi ka tänu koroonale. Natukene jäi tüdrukutele isegi rohkem kripeldama, et medalit ei saanud Eesti meistrivõistlustel. See oleks ikka kirss tordi peale, aga kokkuvõttes olid nad väga tublid. Mul jääb kindlasti väga positiivne mulje sellest aastast."

Mullu sõlmis Ojamets Audentesega nelja-aastase lepingu ja hetkel on tal käsil uute talentide otsing. Audentese Spordigümnaasiumis on võrkpalli erialal 14 kohta tüdrukutele.

"Hetkel käib uute kandidaatide otsimine ja enam-vähem tean, et uusi tahtjaid on kõvasti üle kümne ja vabu kohti on järgmiseks aastaks viis, sest viis lõpetab. Nii, et järgmisel aastal tuleb praktiliselt uus võistkond," tõdes Ojamets.

Audentese noortega õnnestus Ojametsal sel hooajal korra võita ka koondisemängijatest kubisenud TalTech/Tradehouse'i naiskonda. Tugevate ühte tiimi toomine üldist taset Ojametsa sõnul ei tõsta. Edasiminek tehakse, kui amatööri staatuses naiste klubid muutuks jõuliste sammudega poolprofi -või profiklubideks.

"Meil paraku ei ole ühtegi profivõistkonda naistele. Hetkel isegi see TalTech, mis oli, tal ei olnud kellegiga mängida siin kokkuvõttes," ütles Ojamets. "Oleks nad mänginud Soome liigas, siis see oleks olnud tunduvalt parem nende mängijate jaoks. Ma pakun, et see meie liiga sellisel tasemel mängijaid ei arenda. Igal juhul kui tahame, et tervikuna naiste võrkpall areneks, siis peame arendama liigat."

Tagalas järelkasvu leidub. Kevad-suvisteks mängudeks kogunenud Eesti rahvusnaiskonda valiti nüüd õige mitu Audentese talenti.

"Kui naiste koondis tuli kokku, siis viis mängijat olid Audentesest kutsutud: Kadri Kangro, Liisbet Pill, Marilyn Lass, Eva-Liisa Kuivonen ja Häli Vahula. Seejuures kaks neist, kes alles esimest aastat, Kangro ja Vahula, Audenteses. Tundub, et Kangro liberona kohal on täitsa läbi löönud ja praegu on ta Slovakkias naiskonnaga kaasas ja tundub, et läheb ka Valgevenesse. Kõva samm edasi," ütles Ojamets.

Eelmises valiktsüklis Eesti rahvusnaiskonna esmakordselt Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile viinud Ojamets ütleb, et alagrupikaaslasi Valgevenet ja Šveitsi ei maksa alahinnata. Koondis on nüüd küll kogenum kui kahe aasta eest, aga neid, kes mänginud hooaja välisklubides ja kandnud põhikoormust, on nüüd vähem.

"Me oleme küll Šveitsi enne võitnud, aga see on kõik ajalugu. Šveits viimastel EM-idel oli samas alagrupis Valgevenega ja võitis 3:1 viimases alagrupimängus. Valgevene jäi viimaseks selles alagrupis, aga Valgevene oli enne seda ühel EM-il kuues. Mängijad, kes mängivad Venemaa superliigas, ei saa kindlasti olla nõrgad. Ei saa oleme meie naistele seal midagi lihtsat. Nad peavad endast maksimumi andma ja loodame, et nad seda suudavad. Kindlasti hoiame pöialt, et see juhtuks," lisas Ojamets.