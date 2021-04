Aerutajatel seisab ees oluline olümpia valikregatt

Otsustaval kvalifikatsiooniregatil esindavad Eestit meie viimaste aastate liidrid – kanuusportlane Joosep Karlson ja süstasprinter Kaspar Sula. Mõlemal tuleb OM-pileti saamiseks mahtuda kvalifikatsiooniregatil omas võistlusklassis kahe parema hulka.

Sula saabus Lõuna-Euroopast selleks nädalaks Eestisse, järgmisel nädalal asub ta Ungari poole teele.

Viimase aasta jooksul on oluliselt tihenenud Eesti aerutajate kontaktid Itaalia koondisega. Koostöö mõttes tegi otsa lahti Karlson, nüüd harjutas itaallastega koos ka Sula, kelle treeningpartner oli Manfredi Rizza.

Kes siis praegu kõvemas seltskonnas treenib? Kas Karlson või Sula? "Viimases kahes oli mul kõrval viimase MM-i viies mees. Puhtalt protokolli vaadates justkui kõvem mees, sest Manfredil on olümpiapääs olemas. Carlo [Tacchini] ehk Joosepi treeningpartner läheb seda alles püüdma," vastas Sula Vikerraadiole.

Eesti aerutajate sõprussidemed itaallastega on veelgi tugevnenud. "Jah, seda võib öelda. Joosepil algas see koostöö üllatusena ja minul jätkus sama positiivselt. Kuigi algul olin skeptiline, kas plaanid ja treeningsüsteem klapivad, siis Manfredi treeneri poolt oli kohe öeldud, et kui sul midagi ei klapi, siis võid rahulikult oma teha, aga saad meie juures treenida. Selgus, et treeningüsteem kattus ka - siis oli puhas lust."

Kas praegu seoses koroonaga jääb aerutajatel sparringust puudu, et isegi itaallased kutsuvad eestlasi rõõmsal meelel enda juurde treenima. "Kohati küll, sest reisimised ja asjad on palju keerulisemaks tehtud. Aga nagu mu ühtedel suurematel treeningpartneritel lätlastel - neil kipub olema niimoodi, et kiiremad mehed ei mahu ühte baasi ära... võib-olla isegi mehed mahuks, aga treenerid ja kõik muud ei mahu. Samamoodi itaallastel - nende põhisprinter on suurest koondisest eraldi."

Eelmise aasta lõpus treenis Sula veel koos lätlastega, kellelt viimastel hooaegadel samuti väärtuslikku sparringut saanud. Aasta algus ja koroonaolukord sundis tegema muudatusi ja õnneks tekkis itaallaste juures soodne võimalus.

Ettevalmistuse puhul tuleb jälgida, kuidas reageerib koormustele 2019. aastal viga saanud selg. Kuidas selja olukord praegu paistab? "Ptüi-ptü-ptüi - väga hea!" sülitas Sula piltlikult kolm korda üle õla. "Viimase laagri ühe treeningu järel oli naljakas seik, kus tulime veelt ja siis venitasime ja sain panna suure varba vastu nina, mis tundub äärmiselt veider tegevus, aga te ei kujuta ette, kuidas see mulle rõõmu tegi."