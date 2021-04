Taaramäe: kui laupäeval on sama tunne, on mägedesärgi püüdmine võimalik

"Teadsin hommikul, et üritan peagrupist minema sõita. See polnud üldse lihtne. Alguses me ei saanud väga suurt vahet sisse, ent kui lõpuks vahe kärises, siis hakkasin mäefinišitest punkte koguma. Davide Villellal (Movistar) oli sama plaan, aga ta jõud rauges järk-järgult. Nagu ka teistel. Sestap sõitsin 50 kilomeetrit enne finišit üksinda eest. Mõned sõitjad hakkasid taktikaliselt mängima ja mulle selline asi ei meeldi. Kahjuks oli tuul vastu ja võimatu oli üksinda eest ära jääda. Kui ma tunnen end laupäevasel raskeimal etapil sarnaselt tänasele, siis ma usun, et mäesärgi püüdmine on võimalik," rääkis Taaramäe.

Ka Belgia meeskonna spordidirektor Hilaire Van der Schueren kiitis Taaramäed: "Me olime pildis peaaegu kogu etapi. Rein tegi imelist tööd. Ta ei saanud küll mägedesärki, kuid see ei ole kaugel. Aktiivseima ratturi auhind tasus kogu tänase vaeva. Müts maha! Ootame huviga järgmisi päevi."

Mägedekuninga arvestuses jätkab Taaramäe 26 punktiga kolmandal kohal Joel Suteri (Swiss Cycling; 38 p) ja Davide Villella (Movistar Team; 34) selja taga.

Velotuuri kolmandal etapil sõidavad ratturid 168,7 kilomeetrit Estavayeri teedel.