Taaramäe tegi Romandia velotuuril 30-kilomeetrise soolosõidu

Taaramäe kuulus päeva alguses peagrupilt eest sõitnud kuuemehelisse jooksikutegruppi koos Hermann Pernsteineri, Chris Hamiltoni, Davide Villella, Antwan Tolhoeki ja Jonathan Klever Caicedoga. Ligi 50 kilomeetrit enne finišijoont sõitis Taaramäe neilt tõusu peal omakorda eest. Peagrupis tegi tööd velotuuri üldliidri Rohan Dennise jaoks Ineos Grenadiers ning eestlane saadi kätte, kui sõita jäi veel ligi 20 kilomeetrit.

