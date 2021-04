Jegersi koduülikool jõudis kindlalt finaali

Finaal algab Eesti aja järgi kell 15, Jegersi stardiaeg on 15:32. Eesti koondislase vastaseks on Lõuna-Aafrika esindaja Nikhil Gopal, kes on hetkel maailma edetabelis hoidmas 1818. positsiooni, kuid parimal hetkel on olnud 289. kohal. Turniiri võitja tagab koha NCAA Regionalsi turniiril.

Poolfinaalis oli Jegersi vastaseks ameeriklane Carson Ownbey (WAGR 913.), kes oli Charlotte'i meeskonna parim löögimängu osas, lõpetades täpselt Jegersi taga kuuendal kohal tulemusega -4. Jegers hoidis terve mängu kindlalt ohje oma käes ning kaks rada enne lõppu, kui võistlus katkestati (Middle Tennesse oli võidu kindlustanud), juhtis Jegers kahe rajaga.

Kolmapäeva esimeses pooles peeti aga kolmas löögimängu ring, kus Jegersi hoog pärast suurepärast teist päeva (65 lööki) ei vaibunud, saades kirja 69 (-3) lööki. Viimane ring sisaldas viit birdiet ja kahte bogeyt. Kogutulem kolme päeva peale -6, mis andis meeskonnakaaslase Tanner Owensi järel viienda koha. Individuaalselt võitis turniiri Vicente Marzilio (Nort Texas) tulemusega -11. Jegers valiti turniiri sümboolsesse koosseisu.