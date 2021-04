Peter Sagan võidutses Romandia velotuuri esimesel etapil, Taaramäe 58.

Sagan võistles viimati Romandia velotuuril 11 aastat tagasi, kui alles alustas oma profiteekonda. Sedapuhku oli 31-aastane slovakk grupifinišis kiirem itaallasest Sonny Colbrellist (Bahrain - Victorious) ja Patrick Bevinist (Israel Start-Up Nation).

Kaootilises finišis lõpetas Taaramäe 58. kohal. Turvaliselt ületas 69. positsioonil lõpujoone ka proloogil võidutsenud Rohan Dennis (Ineos Grenadiers). See tähendab, et mitmepäevasõidu üldliidrina jätkab austraallane. Teist ja kolmandat positsiooni hoiavad meeskonnakaaslased Geraint Thomas (+0.09) ja Richie Porte (+0.09). Sagan kerkis etapivõiduga 23 koha võrra ning jätkab viiendana. Taaramäe on kokkuvõttes 61. kohal.

Teisel etapil ootab rattureid 165,7 kilomeetrit ning päev lõpetatakse Saint-Imieri linnas.