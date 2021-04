Tiitlikaitsja Djokovic loobus Madridi turniiril osalemast

"Mul on kahju, et ma ei saa tänavu Madridi reisida ja kõikide oma fännidega kohtuda," lausus Djokovic ühismeedia vahendusel. "Sellest on möödas juba kaks pikka aastat, kuid loodan teid kõiki näha järgmisel aastal!

Koroonaviiruse pandeemia tõttu jäeti mullune Madridi tenniseturniir ära, mistõttu on 2019. aastal võidutsenud Djokovic jätkuvalt valitsev meister.

33-aastane maailma esireket mängis viimati kodusel Serbia Openil, kus kaotas poolfinaalis Venemaa tennisistile Aslan Karatsevile.

18-kordne slämmivõitja astub eeldatavasti järgmisena võistlustulle maikuus peetavatel Rooma ja Belgradi turniiridel, jätkates ettevalmistust 30. mail algavateks Prantsusmaa lahtisteks.