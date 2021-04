Naiste jäähokikoondis koguneb treeninglaagriks

''Olen väga õnnelik, et pärast pikka pausi saan viimaks naistega füüsiliselt kohtuda ja tööd teha. Kuna Eesti meistrivõistlusi pidin jälgima videote vahendusel, saan nüüd kohapeal näha, milline areng ja töö on iseseisvalt klubides ära tehtud. Sellesse laagrisse, nagu varasemassegi, oleme kutsunud rohkem mängijaid, et parimad välja valida. Paraku jäävad sel aastal kõik naiste hoki maailmameistrivõistlused ära, kuigi ootasime pikkisilmi võimalust näidata Eesti koondise võimekust. Väga loodan, et saame suurele areenile järgmisel aastal!'' kommenteeris eesootavat laagrit peatreener Inguna Lukaševica.

Laagris osalejate nimekiri:

Väravavahid

Delen Schüle (HK Roosa Panter)

Triinu Tuvike (HK Säde)

Sofia Salamatina (HC Everest)

Kaitsjad

Meelika Limberg (HK Roosa Panter)

Evelyn Roosileht (HK Roosa Panter)

Kaire Leet (HK Roosa Panter)

Veronika Tiganik (HC Grizzlyz)

Anita Scharonberg (klubita)

Christin Lauk (HC Grizzlyz)

Mariita Padar (HK Säde)

Aleksandra-Olga Seppar

Arina Benetis (HC Everest)

Helena Vassil (HK Säde)

Marina Kovaljova (HC Everest)

Kristi Seppa (HC Everest)

Kristin Maris Mahla (HK Säde)

Margit Rand (HK Roosa Panter)

Grete Hollo (HK Säde)

Ründajad

Kirke Kulla (HK Roosa Panter)

Diana Kaareste (HK Roosa Panter)

Svetlana Tsupsman (HK Roosa Panter)

Kadri Reitalu (HK Roosa Panter)

Edith Pärnik (HK Roosa Panter)

Helen Mölder (HC Grizzlyz)

Kairiin Jõemets (HC Grizzlyz)

Merlin Griffin (HK Säde)

Maria Disko (HC Everest)

Estrit Aasma (HC Everest)

Henriette Marie Porila (HK Fellin Fuuriad)

Jana Bilorus (HK Fellin Fuuriad)

Merike Padar (klubita)

Anna Dubkova (HC Everest)

Helen Mahla (HK Säde)