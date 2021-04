Eesti poksija vastane MM-il suri pärast matši

"Oleme šokeeritud ja äärmiselt kurvad, et selline traagiline asi on juhtunud," kirjutas Eesti poksiliit sotsiaalmeedias. "Oleme leinas, sest ei ole midagi hullemat, kui noore inimese elu katkemine."

"Eesti poksiliit avaldas sügavat kaastunnet sportlase perekonnale, treeneritele ja kogu Jordaania spordiringkonnale. Rahvusvaheline poksiliit on edastanud meile palve austada Jordaania sportlase perekonna soovi mitte avaldada detailset infot selle traagilise sündmuse kohta. Teame, et Poola politsei on alustanud selle sündmuse kohta menetlust," kirjutas alaliit.

"Maailmameistrivõistlustel osalevad sportlased läbivad alati põhjaliku meditsiinilise kontrolli, mistõttu on amatöörpoksis niivõrd traagilised õnnetused äärmiselt šokeerivad."

"On inimlikult arusaadav, et selline traagiline juhtum on raske ka meie sportlasele. Eesti poksiliit ning rahvusvaheline poksiliit AIBA on sportlasega ühenduses olnud ning pakub omalt poolt igakülgset psühholoogilist abi," lisas alaliit.