Wimbledon loobus ühest traditsioonist, korraldajad tahavad publikut näha

Wimbledoni on teistest slämmiturniiridest eristanud see, et põhiturniiri esimene pühapäev, niinimetatud "Middle Sunday", on tennisistide jaoks puhkepäevaks. See on aga tähendanud, et järgneval esmaspäeval mängitakse kõik meeste ja naiste 1/16-finaalid, mistõttu tuntakse seda rahvasuus ka nimega "Manic Monday" ehk maniakaalne esmaspäev.

Kõnealusel pühapäeval on Wimbledonis mängitud neljal korral: 1991, 1997, 2004 ja 2016, kui esimest nädalat on seganud vihmasajud.

All England Lawn Tennis Club'i tegevdirektor Sally Bolton lisas veel, et tänavuse turniiri auhinnaraha osas pole lõplikku otsust veel vastu võetud, kuid tribüünid tahetakse täita vähemalt 25 protsendi ulatuses.