Meistriliiga tipud kohtuvad naiste karikasarjas juba veerandfinaalis

Mõlemad veerandfinaalid algavad kell 19. Esimeses vastasseisus võõrustab Saku Sporting kodusel kunstmuruväljakul Tallinna FC Florat. Mõlemad naiskonnad on meistriliigat alustanud edukalt, kui kolm vooru on läbitud täiseduga ning praeguse seisuga ollakse tabeli kaks paremat naiskonda.

Sportingu poolkaitsja Kairi Himanen: "kas kõik või mitte midagi? Karikamänge iseloomustav küsimus. On au ja rõõm mängida karika veerandfinaal just FC Flora vastu. Kahtlemata tuleb mäng võitluslik ning mõlemad tiimid soovivad astuda sammu lähemale karika pea kohale tõstmisele. Meie eesmärgiks on taaskord mängu nautida, lihvida omavahelist koostööd ja näidata lihtsat, kuid samas loomingulist mängupilti."

Flora abitreener Ilja Monakov: "karikamängud on alati ettearvamatud ja tulised, aga mõistame, et ainult külma peaga saame tulemuse kätte."

Viljandis panevad palli mängu Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskond ning JK Tallinna Kalev. Meistriliiga tabelis hoitakse järjestikuseid kohti, kui Kalev on kuue punktiga neljas ning ühendnaiskond hoiab kolme punktiga viiendat kohta. Omavahel on sel hooajal juba ka vastamisi mindud, kui avavoorus teenis võidu Kalev. Koduväljakul mänginud ühendnaiskond suutis küll 75 minutit vastaseid nullil hoida, kuid viimase 14 minutiga lõi Kalev kolm vastuseta väravat. Kohtumise otsepilti näeb Tuleviku naiskonna Facebooki lehel.

Ühendnaiskonna peatreener Sergei Vassiljev: "teine katse JK Tallinna Kalevi vastu. Meistriliiga mängus pidasime vastu peaaegu kohtumise lõpuni, enne kui lasime endale väravad lüüa. Kuidas meil nende vastu naiste karikavõistluste veerandfinaalis läheb, saab näha Tulevik TV-st."

Poolkaitsja Anna-Liisa Joandi: "laupäeval saadud võit andis positiivse emotsiooni, mille pealt on hea vastu minna raskele vastasele. Esimene võimalus revanši võtmiseks Kalevilt. Eelmises mängus nende vastu andsime kolm punkti ära ja jätsime enda võimalused löömata. Saame teha vigade paranduse alati põnevas karikasarjas."

Kalevi peatreener Maksim Rõtškov: "kohtume karikavõistluste veerandfinaalis sellest hooajast juba tuttava vastasega, kes on sel aastal väga head hoogu näidanud ning mitmetele ebamugavaks vastaseks osutunud. Peame olema väga keskendunud, ootame põnevat ja võitluslikku kohtumist."

Ründaja Žanna Smirnova: "Viljandi mängib väga südikalt ja nende alistamiseks peame enda väravavõimalused paremini võrku lööma. Üle pika aja saame jälle karikat mängida, loeb ainult võit, et teekonda karikas jätkata. Anname endast kõik, et soovitud tulemus platsil realiseeruks."

Ülejäänud poolfinalistid selgusid ilma mängudeta, sest Põhja-Tallinna JK Volta andis loobumiskaotuse Pärnu JK Vaprusele. Seoses Nõmme Kalju naiskonna loobumisega esiliigast ja karikavõistlustelt, pääses otse poolfinaali nende vastane Põlva FC Lootos.