Talts: kogemusi on juurde vaja ja siis võib kõigiga mängida

Tartu Ülikool sai veerandfinaalseerias Raplalt võidu kätte, aga kokkuvõttes jäi poolfinaalikoht ikkagi saavutamata. Põhiturniiril saadi 11 võitu ja eelviimane koht, mängulist kõikumist oli palju, aga ka mängijate arengut.

"Noor võistkond. Ma arvan, et terve aasta oli märksõna ebastabiilsus. Koroonajama süüks midagi ei hakka ajama," lausus spordidirektor Janar Talts ETV-le.

"Plussi poolelt ütleks, et mõned mängijad, kes on meil niiöelda noored mehed - Robin Kivi, [Hendrik] Eelmäe, [Oliver] Suurorg - ma arvan, et nad teine poolaasta olid tublid ja see võiks näppude vahele jääda."

Et ebastabiilsus väheneks, plaanib meeskond järgmiseks hooajaks saada oma ridadesse ka vanemaid mängijaid. "Üks asi on kindlasti see, et tuleb kogemust juurde hankida," lausus Talts.

"See on põhieesmärk järgmist hooaega vaadates. Noortel meestel on nii, et kui langus tuleb, siis korralik. Kogemused spordis ikkagi maksavad. Seda on juurde vaja ja siis võib kõigiga mängida."

Janar Taltsil lõppes spordidirektorina klubi juures teine aasta. Talts on kogetuga igati rahul. "Ma olen köögipoolel nüüd siis. Ega ta lihtne ei ole, aga tuleb hakkama saada."

"Ma olen nii Tartu inimeseks juba saanud, et ei tahaks lihtsalt alla anda. Ma arvan, et kõigil meil klubi juures on Tartu asi ikka südameasi. Kui võimalik, siis tahaks ikka edasi panna."