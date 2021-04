Mait Patrail aitas koduklubi Euroopa liiga poolfinaali

Eelmisel nädalal ei kogunenud välismaal leiba teenivatele Eesti käsipalluritele just palju mänge, ent neis jäädi peaaegu kaotuseta. Ainus allajääminegi tuli karistusviseteseeria järel. Nädala edukaimad olid meie kaks Saksamaal pallivat meest ehk Mait Patrail ja Karl Roosna.

Rhein-Neckar Löwen läks teisipäevasele EHF Euroopa liiga veerandfinaali kordusmängule võõrsil saadud üheväravalise kaotuse pealt. Venemaa meistri HC Tšehhovskije medvedi vastu võeti aga hiljem välismaiste asjatundjate poolt täiuslikuks nimetatud avapoolaja abil 37:27 (19:8) võit.

Patrail kindel kaitses, Roosna seitsmemeetrijoonel

Saksa "lõvide" ridades säras Vene "karude" vastu ka Mait Patrail. Eestlase suurepärane kaitsetöö tipnes kolme vaheltlõike, kahe blokeeringu ja kahe kiirrünnakuväravaga. Euroliiga Final Four mängitakse 22.-23. mail Löweni kodusaalis Mannheimis ning sinna pääsesid veel Berlini Füchse, SC Magdeburg ja poolakate Plocki Orlen Wisla.

Sarnaselt ehk ühe võimsa poolaja toel alistas Löwen laupäeval Saksamaa Bundesligas TBV Lemgo Lippe. Teisel pooltunnil mängu enda kasuks pööranud Löwen sai 34:28 (16:15) võidu. Patrail sel korral väravaid ei visanud, aga sai statistikasse nii vaheltlõike kui ka bloki. Liigatabelis hoiab Löwen kolmandat kohta.

Saksamaa kolmandas liigas jätkusid alagrupimängud 2. Bundesligasse tõusjate selgitamiseks. Võimsa võidu said Karl Roosna ja 1. VfL Potsdam, alistades võõrsil suursoosiku Rostocki HC Empori 34:32 (17:18), ehkki suur osa mänguajast tuli olla tagaajaja rollis.

Kunagist hiilgust taastada üritava endise eurosarjavõitja Empori kirstunaelaks said kaitses tehtud vead, sest Roosna realiseeris seitsmest karistusviskest kuus. Viljandi HC kasvandik lisas kaks väravat mängustki ja kerkis kaheksa tabamusega meeskonna parimaks snaipriks.

Võidurõõmu nii Johannsonile, Grištšukile kui ka Molkovale

Kaks mängu pidas kahe päeva sees Rumeenia kõrgliigas Bukaresti Steaua. Martin Johannson väravaid kirja ei saanud, aga pealinlased olid 29:25 (15:12) paremad tabelis eespool paiknevast Baia Mare CS Minaurist ning tegid 29:29 (16:17) viigi Timisoara SCM Politehnicaga.

Kolm vooru enne meistrivõistluste lõppu hoiab Steaua kaheksandat kohta, kuid võib kerkida veel kuuendaks. Tuleb arvestada, et Rumeenias antakse võidu eest kolm silma ning mai algul kohtub Steaua just 42 punktiga kuuendal astmel paikneva CSM Focsaniga. Johannsoni koduklubil on 37 punkti, ACS HC Buzaul üks silm enam.

Ülipõnevalt kulgevad Tšehhi meistriliiga poolfinaalid. Avamängus Plzeni Talent tymile selgelt alla jäänud Praha HC Dukla kaotas seeria teise kohtumise kodusaalis alles karistusvisete järel 31:32 (15:14, 28:28).

Kolm päeva hiljem alistasid prahalased vastase aga võõrsil 29:27 (15:12) ning Plzen juhib kolme võiduni mängitavat seeriat 2:1. Martin Grištšuk Dukla kasuks eelmisel nädalal väravaid ei visanud. Teiseski poolfinaalpaaris on mängudeis 2:1, põhiturniirivõitja HCB Karvina kasuks.

Järjekordse sammu Luksemburgi meistritiitli suunas tegid Alina Molkova ja CHEV Diekirch. Eesti parima naiskäsipalluri 11 värava abil alistati Differdange'i Red Boys 31:20 (14:8). Alanud nädalal ootab Diekirchi ees karikavõidu kaitsmine, kus poolfinaalivastaseks loositi suurim kodune konkurent HB Käerjeng.