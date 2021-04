Mailis Pokk ja Janne Pulk tulid Kelterniga Saksamaa meistriks

Mäng kuulus avavilest alates kodusaalis pallinud Starsi kätte. Alguses kätte võidetud edu suudeti kasvatada iga veerandiga ning võitjas ei tekkinud kordagi kahtlusi. Võidunumbrid 95:69 tähendasid kogu seerias 3:0 seljavõitu ja seda, et kolmandat korda sel hooajal said Kelterni mängijad lüüa võidutantsu ja tõsta pea kohale võidukarika (kaks korda karikavõistluste raames ja ühe korra liigakarika võidu puhul – toim.), vahendab Korvpall24.ee.

Eesti koondislane Mailis Pokk viibis väljakul 16 minutit, mille jooksul viskas viis punkti (kahesed 1/3, kolmesed 1/4). Lisaks hankis Pokk ka neli lauapalli, millest pooled olid ründelauast, andis ühe korvisöödu ja tegi ühe vaheltlõike.

Teine Eesti koondislane Janne Pulk viibis väljakul kaasmaalasest ühe minuti võrra vähem ja viskas ühe punkti (kahesed 0/1, kolmesed 0/4, vabavisked 1/1). Veel hankis Pulk ühe ründelaua, jagas ühe korvisöödu ja tegi kolm vaheltlõiget.