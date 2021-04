30 aastat hiljem on algne eesmärk täidetud, kuid sellegi poolest tuleb teha suurt tööd selleks, et nii paratippsport kui harrastussport oleks rohkem aktsepteeritud ja tekitaks suurt uhkust nii tegijatel kui kaasaelajatel.

"Selle kolmekümne aasta jooksul oleme näinud, kuidas parasport on muutunud profispordiks ning oleme aru saanud, et ainult võistlemine ei saa olla eesmärk. Veel olulisem on tervena elatud aastad ning vaimne heaolu, mida sport pakub," kirjeldas olulisemaid muutusi Eesti Paralümpiakomitee peasekretär Signe Falkenberg.

Suur ja oluline läbimurre tuli 2018. aastal kui parasport liikus sotsiaalministeeriumi alt kultuuriministeeriumi alla. See oli märgilise tähendusega, sest tõi mõistmise ka valitsuses, et sport ja liikumisharrastus on oluline ka puudega inimestele.

Eesti Paralümpiakomitee missioon on edendada paraolümpialiikumist ning tagada Eesti parasportlastele ettevalmistus ja osalemine paraolümpiamängudel, tõsta paraspordiliikumine pildile, teadvustada liikumisharrastuse ja spordi olulisust puudega inimestele nende oma heaolu ning terviseseisundi parendamiseks ja hoidmiseks, aidata omalt poolt kaasa ühiskonna ressursside jõudmiseks spordi vallas ka puudega inimesteni – tagada ligipääsetavus, teadmised, oskused ja võimalused.

30 aasta jooksul on para- ja kurtide olümpiamängudelt Eesti sportlased koju toonud 15 kuld-, 16- hõbe ja 21 pronksmedalit. Lisaks need eestlased ja nende medalid, kes osalesid mängudel Nõukogude Liidu koondises ning esimese vabariigi aegsed sportlased. "Säravalt on veel meeles, kui 1996. aasta Atlanta paraolümpiamängudelt teenisid meie sportlased üheksa medalit," meenutas Falkenberg.

Kuna suurt sünnipäevapidu sel kevadel korraldada ei saa, siis tavapärase kokkusaamise asemel on fookuses Eesti sportlaste ja treenerite suurima peo – paraolümpiamängude ja kurtide olümpiamängude fotonäitus. Välja on toodud killukesed pea kõikidest paraolümpiamängudest, kus eestlased osalenud on ning iseseisva riigina osaletud para- ja kurtide olümpiamängudest.

Tallinna Sadamas Admiraliteedi basseini äärde üles pandud fotonäitus on ligipääsetav ka pimedatele ja vaegnägijatele, sest näitusest on võimalik kuulata ka kirjeldustõlget. Iga tahvli all paremas nurgas on luup reljeefse QR-koodiga, mille abil on leitav rohkem infot nii tekstide kui audifailidena.