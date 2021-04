Maailma esireket võitis Stuttgardis karjääri 11. WTA turniiri

Barty alistas finaalis ühe tunni ja 46 minutiga Arina Sabalenka (WTA 7.) tulemusega 3:6, 6:0, 6:3. Mäletatavasti lükkas valgevenelanna veerandfinaalis konkurentsist Eesti esireketi Anett Kontaveidi (WTA 27.). Austraallanna jaoks on tegemist 11. WTA turniirivõiduga üksikmängus. Liivaväljakutel on ta esikoha pälvinud neist kahel korral.

She's done it AGAIN



World No.1 @ashbarty comes from a set down for the third match in a row to clinch her third WTA title of 2021!#PorscheTennis pic.twitter.com/UT1KJzwTVL