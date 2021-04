Miller-Uibo avastart tõi karjääri paremuselt neljanda tulemuse

27-aastane Miller-Uibo jaoks on tegemist karjääri paremuselt neljanda jooksuga sel distantsil. Bahamalanna isiklik rekord on 2019. aastal joostud 48,37.

Sel distantsil hooaja avastardi teinud Miller-Uibo kerkis maailma edetabelis nüüd hiljuti suurepäraseid aegu näidanud Namiibia jooksjate Christine Mboma (49,22) ja Beatrice Masilingi (49,53) ette.

"400 meetrit on minu lemmikala, nii et mulle meeldib tulla ja proovida ning avastada selle saladusi," kommenteeris Miller-Uibo pärast võistlust. "Me oleme näinud jõu kogumisega vaeva ja nüüd hooaja keskel tegeleme kiirusega, et olla valmis näitama suurepäraseid esitusi 200 meetris."

Miller-Uibo hoiab enda nimel ka 200 meetri maailma edetabeli liidritulemust - kolme nädala eest jooksis ta Floridas 22,03, mis on kaheksa sajandikku kiirem aeg kui teisel positsioonil oleval ameeriklannal Sha'Carri Richardsonil.