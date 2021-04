Tiitlikaitsja O'Sullivan langes MM-il põnevuskohtumise järel konkurentsist

O'Sullivan jäi esmalt frame'idega 6:10 tagaajajarolli, kuid võitis seejärel viis järjest ning asus 11:10 juhtima. 12:11 eduseisult kaotas tiitlikaitsja aga kaks frame'i järjest, langedes põnevuskohtumise järel üllatuslikult konkurentsist.

"McGillil oli mullu poolfinaalis ebaõnne, et ta seal kaotas. Kui oleksin tänavu kellelegi teisele kaotanud, oleksin pettunud. Snuukrijumalad tegid täna õigesti," ütles O'Sullivan kohtumise järel. McGill oli võidu üle mõistagi õnnelik. "See on üks mu parimaid võite. Selles pole kahtluski. Ronnie alistamine on märkimisväärne saavutus," ütles McGill.

Veerandfinaalis kohtub šotlane maailma 18. numbri Stuart Binghami või 69. numbri Jamie Jonesiga.