Kaugushüppe olümpiavõitja liitub bobikelgukoondisega, sihiks uus kuld

Kuigi Rutherford ei ole kunagi varem bobikelgus istunud, alustab ta järgmisel kuul Suurbritannia koondisega Gibraltaris ühist treeninglaagrit.

"Tean, et paljud inimesed arvavad, et see on võimatu, sest taliolümpiani on vähem kui aasta," ütles 34-aastane Rutherford. "Aga ma ei nõustu nendega. Ma ei tee seda selleks, et lõpetada 25. kohal. Tean, et treeningud tulevad rasked, tahan võidelda end esimeeskonda ja seejärel võita medali. Kui ma seda suudan ja kõik asjad langevad kokku, siis on kõik võimalik. Isegi olümpiakuld."

Kaugushüppes olümpia-, maailma- ja Euroopa meistriks kroonitud Rutherford loobus tippspordist 2018. aastal kroonilise valu tõttu. Koroonaviiruse pandeemia pani teda mõtlema aga maailma tippu naasmise peale. "Hakkasin uuesti vaikselt treenima, sest mitte midagi muud polnud teha," tunnistas Rutherford.