Lepingut pikendanud Kotsar kerkis Hamburgi võidumängus üleplatsimeheks

Algkoosseisus alustanud Kotsar viibis väljakul 32 minutit ning viskas selle ajaga üleplatsimehena 21 punkti (kahesed 7/11, vabavisked 7/8), võttis seitse lauapalli ja tegi kaks vaheltlõiget. Negatiivse poole pealt läksid kirja üks pallikaotus ja üks isiklik viga, kirjutab Korvpall24.ee.

Liigatabelis jätkab Hamburg 40 punktiga kuuendal kohal, olles võitnud 20 ja kaotanud kümme kohtumist. 40 punkti on ka viiendal kohal asuval Crailsheimil, kes on aga pidanud ühe kohtumise vähem. Üheksa võidu kõrvale juba 20. kaotuse saanud Würzburg on 18 punktiga alles 15. tabelireal.

