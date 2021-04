OTSEBLOGI | Kontaveit kaotas Sabalenkale tasavägise avaseti

Kontaveidi ja turniiril 5. asetatud Sabalenka kohtumine on kavas peaväljaku viimase ehk neljanda matšina, sellele eelnev mäng algab Eesti aja järgi kõige varem kell 19.30. Eeldatavasti pääsevad Kontaveit ja Sabalenka väljakule kella 21 paiku.

Enne mängu:

Kontaveit alistas Stuttgardis avaringis WTA põhiturniiri debüüdi teinud 18-aastase sakslanna Julia Middendorfi (WTA -, ITF-i juunioride edetabeli 42.) 6:2, 6:3 ning oli teises ringis 7:5, 6:4 parem maailma neljandast reketist, ameeriklanna Sofia Keninist.

Sabalenka oli avaringis kindlalt 6:2, 6:2 parem hiinlanna Zhang Shuaist (WTA 40.), teises ringis alistas ta 6:4, 6:2 läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud sakslanna Anna-Lena Friedsami (WTA 125.).

Kontaveit ja Sabalenka on varasemalt kohtunud kolmel korral ning seni on edu saatnud vaid valgevenelannat. Tänavusel Dubai turniiril võidutses Sabalenka numbritega 6:3, 6:2, aasta varem Dohas 7:5, 2:6, 7:5 ning 2018. aastal Wuhanis 6:3, 6:3. Kõik nende senised omavahelised mängud on olnud Sabalenka meelisväljakuil ehk kõva kattega väljakutel, liival mängivad nad esimest korda.

"Sabalenka on raske vastane, kes mängib väga agressiivselt," kommenteeris Kontaveit kolmapäeval pärast Kenini alistamist. "Siinsed väljakud on kiired, nii et saame näha, kuidas mäng kujuneb. Sõltumata vastasest tunnen end hetkel hästi ja mul on hea meel Stuttgardis tagasi olla," lisas Kontaveit.

Sabalenka mängib Stuttgardis esimest, Kontaveit aga neljandat korda ning iga korraga on tal üha paremini läinud – enda debüüdil 2017. aastal jõudis ta veerandfinaali, aasta hiljem poolfinaali ning 2019. aastal finaali, kus pidi tunnistama Petra Kvitova paremust. Mullu jäi Stuttgardi turniir koroonapandeemia tõttu ära, seega on Kontaveidil tänavu kaitsta tunamullused finaalipunktid.

Alumise tabelipoole teise poolfinalisti selgitavad turniiril teisena asetatud rumeenlanna Simona Halep (WTA 3.) ja venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 34.).