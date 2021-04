Vähi seljatanud Hispaania tipptennisist naaseb areenile

32-aastasel Suarez Navarrol diagnoositi mullu septembris Hodgkini lümfoom ehk pahaloomuline krooniline vereloomehaigus. Järgnenud keemiaravist oli aga kasu ja alates märtsist on hispaanlanna uuesti treenimas.

"Täna lõpetasin ravi ja saan juba öelda, et olen lümfoomist jagu saanud. On olnud rasked kuud, kus olen pidanud seisma vastamisi reaalsusega, millest ma alguses ei olnud teadlik," kirjutas Suarez Navarro neljapäeval ühismeedias.

Another step forward. Today I finished my treatment and overcame Hodgkin lymphoma.



Thanks to all for your warm messages. Every word of support gave me strength during the past few months. ❤️



All my gratitude to healthcare professionals who take care of us every day. I'M CURED! pic.twitter.com/kF3HwHPh0y