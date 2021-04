Premium liiga kalendris toimus mitmeid muudatusi

Koroonaviiruse leviku ning arvukate isolatsioonide tõttu on seni jalgpalli Premium liigas lükatud edasi mitmeid kohtumisi.

Kuigi viimastes voorudes on käinud väljakul kõik kümme meeskonda, siis hooaja alguses toimunud kohtumiste edasi lükkamise käigus toimus kalendris palju muudatusi. Liiga jätkub plaaniga pidada maksimaalsed 36 vooru.

Näiteks avavoorus ei toimunud ühtki matši ning selle nädalavahetuse eel on meeskondadel peetud erinev arv kohtumisi. Valitsev meister FC Flora on käinud väljakul kõige vähem ehk kolm korda. Samas on Narva Trans ja Tallinna JK Legion, kes mõlemad hetkel esinelikusse mahuvad, platsil võidelnud juba seitsmes liigamängus.

Enim muudatusi toimus kalendris alates 16. voorust kuni hooaja lõpuni. Viimase vooru kohtumised toimuvad pühapäeval, 5. detsembril. Üleminekumängud leiavad aset 8. ja 12. detsembril.

Premium liiga kalendri leiab Eesti Jalgpalli Liidu koduleheküljelt.